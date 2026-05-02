土曜付のG1予想企画「展開王」は、数多くある予想ファクターの中から展開面にスポットを当てて勝ち馬をあぶり出す。最強ステイヤーを決する伝統のG1「第173回天皇賞・春」は東京本社・菊地一が担当する。淀の長丁場を制するために必要不可欠な「折り合い」「先行力」を兼備したクロワデュノールに◎。2走前の内容から「スタミナ」にも不安なしと分析した。展開予想の前に、まずコースレイアウトをインプットしよう。ポイントは