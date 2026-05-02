「日本ハム５−１オリックス」（１日、エスコンフィールド）本塁打両リーグトップの大砲、日本ハム・万波中正外野手（２６）が、大技小技で２連勝に貢献した。まずは２点リードの四回１死一、三塁で、意表を突くセーフティースクイズ。投手と一塁手の間を抜く見事なプッシュバント（記録は遊撃内野安打）で追加点を挙げ、塁上でニンマリだ。「何かありそうだなと予想はしていた」と新庄監督の奇襲サインにもキッチリ対応。昨