アドマイヤテラは坂路を軽く駆け上がった。双眼鏡で動きを確認した友道師は「いいんじゃないでしょうか。前走からいい状態をキープしている。想定内のプラス体重（木曜発表10キロ増）だし、馬がしっかりしてきた」と成長ぶりを伝えた。3番について「コーナーが6個あるのでロスなく回れる方がやっぱりいいよね」と内枠を歓迎した。