「日本SETI研究会」発足を発表する鳴沢真也会長（左から2人目）、尾久土正己副会長（同3人目）ら＝4月8日、神戸市西区宇宙にいるかもしれない知的生命の存在を調べるため、国内の天文学者らが4月、「日本SETI（セチ）研究会」を発足させた。手掛かりを求めて、来年夏に宇宙空間からの電波観測を計画している。会長を務める兵庫県立大専任講師の鳴沢真也さん（61）は「宇宙全体のどこかには存在するに違いない。実行に向けてわく