「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）世紀の一戦の前日計量が１日、東京・後楽園ホールで行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝はリミットの５５．３キロでパスし、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は規定より２００グラム軽い５５．１キロで一発クリアした。また、ＷＢＣ世界バンタム