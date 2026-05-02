◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）ダルベック（巨）が３ラン本塁打を放ち、この阪神戦は今季６試合目だったが、４本塁打、１１打点を記録している。このカードで巨人打者のシーズン４本塁打以上は、２３年岡本和真の４本以来、助っ人では、２２年５本のポランコ以来になる。また、２ケタ打点は２３年岡本１４、大城１１打点以来で、外国人では１９年１２打点のゲレーロ以来だった。阪神戦は６試合しか消化