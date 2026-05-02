◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）執念でバットに当てた。平山は「何とか前に飛ばして、ことを起こしたい」と食らいついた。０―０の２回無死満塁、フルカウントから外角直球をスイング。前進守備の二遊間をゴロでしぶとく破り決勝の２点適時打となった。「引っ張りにいったら村上投手はカットボール、フォークもありますし、振らされる可能性があったのでセンター中心に」と状況判断も光った。初球から３