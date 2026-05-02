去勢明け2戦目で障害戦から戻ってくるケイアイサンデラは金曜、開門直後の坂路で4F65秒5〜1F15秒7を刻んだ。小林師は「去勢や障害効果は大きい。操縦性、柔軟性など全てが良くなっています」と前向きな言葉を並べる。良馬場以外の平地芝は3戦2勝。時計を要する展開が理想で「雨は苦にしない」とタフな競馬を希望した。