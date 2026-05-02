大阪杯の勝ち馬クロワデュノールは坂路を駆け上がった。調教後の馬体重は前走比2キロ減の520キロ。斉藤崇師は「体が締まり数字より見た感じの重たさは消えました」と上積みを強調。前走の大外15番から立ち回りやすい4枠7番をゲット。「あまり外は嫌だったので、いいところだと思います。馬場は渋っても大丈夫」と意気込んだ。