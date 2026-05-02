ネオムターフC4着から参戦のシンエンペラーは米遠征を見送り、ここに目標を切り替えた。金曜はゆったり坂路を登坂。吉田一助手は「状態は上がってきている。具合は悪くない」と順調ぶりをアピール。淀は重賞初制覇を飾った23年京都2歳S以来で、キャリア最長の芝3200メートル。「折り合いに不安はないし、乗り方ひとつ」と語った。