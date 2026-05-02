3勝クラスから格上挑戦となるプレシャスデイは1日、Bコース（ダート）で軽く流した後にゲートを確認。その後、角馬場でじっくりと体をほぐした。伊坂師は「追い切りの反動もなく、いい状態でいけると思う。前走（松籟S4着）も阪神に行っているし、輸送は大丈夫。雨がどんどん降って時計がかかってほしい」と道悪を希望した。