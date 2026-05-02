お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加（42）が1日に放送されたフジテレビ「かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜」（後9・00）に出演。今年に入ってからチョコレートに費やした驚きの総額を明かした。今回は「GW突入!東京駅のお悩みを瞬間解答」と題して放送され、駅弁やお土産に関する悩みについて解決した。芸人随一のスイーツマニアで知られる田辺が東京駅の絶品土産を紹介。その中で「東京駅限定お土産売上ランキ