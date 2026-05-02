2走前に平地最長距離のスポニチ賞ステイヤーズSで2着に好走しているマイネルカンパーナ。1日は坂路の外ラチ沿いを4F66秒3でスムーズに登坂した。「体に張りがあって非常にいい状態。過去一番なのは間違いない。420キロ台で競馬ができれば」と青木師。究極の出来で大一番に挑むステイヤーが実績上位馬にひと泡吹かせるか。