アーティスト、タレントの手越祐也（３８）がボーカルを務める４人組ロックバンド「Ｔ．Ｎ．Ｔ」が１日、日本武道館での単独公演「ＳＵＰＥＲＮＯＶＡ」を来年２月４日に行うことを、東京・ＺｅｐｐＳｈｉｎｊｕｋｕで行った全国６都市ツアーの千秋楽公演で発表した。手越が武道館でライブを行うのは初めて。ロックの聖地とされる夢の舞台に、新たな仲間を率いてたどり着いた。昨年２月の活動開始から１年あまりで、早くも大