タガノデュードは坂路を1本。落ち着き十分に駆け上がった。宮師は「体調は悪くないし、順調に調整できている。いい体しているよ」と充実ぶりを伝える。近走は控えて、しまいを伸ばすスタイルで前走大阪杯は4着に食い込んだ。3200メートルについて「距離はこなしてほしいね。息が入っているから、こなせるかもしれない」と期待した。