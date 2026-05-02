気象庁＝東京都港区2日午前2時19分ごろ、北海道で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は釧路沖で、震源の深さは約40キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.7と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝根室牧の内、根室厚床、浜中（北海道）▽震度2＝根室、根室落石東、根室珸瑶瑁、浜中湯沸（北海道）▽震度1＝釧路、中標津（北海道）など