【ナイロビ共同】アフリカ南部ザンビアで開催予定だったデジタルと人権をテーマとする世界最大規模の国際会議を巡り、主催団体は1日、中国の圧力があり中止すると発表した。台湾市民の参加が予定されていたことが原因としている。