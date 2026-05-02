連覇が懸かるヘデントールは1日、朝一番で坂路コース入り。単走でゆったり駆け上がり（時計は4F71秒4）、その後Bコース（ダート）で息を整えた。引き締まった体つきで気配は上々。木村師は「大きなフットワークで走るし、馬場は少しでも乾いてほしい」とコメント。1日夜に美浦トレセンを出発して京都競馬場へ移動した。