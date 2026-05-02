歌手の華原朋美（５１）が病気での入院生活を経て、今夏から全国ツアーを開催することが１日、分かった。昨年９月のデビュー３０周年記念コンサート後に病気が発覚。昨年１２月の仕事後、４時間以上に及ぶ手術を受けた。入院生活を経て、現在は治療を終えたという。コンサート開催に先立ち、華原はコメントを寄せて「３０周年記念コンサートが終わってから、個人的に病気が見つかり、１２月の仕事を終えて入院して、４時間以上