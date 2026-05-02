「ヤクルト１６−５ＤｅＮＡ」（１日、神宮球場）２０安打１６失点の大敗で、ヤクルト戦は開幕から白星なしの６連敗。大差がつき、ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）は八回２死一、三塁から救援陣の消耗を防ぐため、内野手の柴田を登板させる選択をした。指揮官は「（救援陣の）負担がかかっているんで。柴田に行ってもらった。それだけです」と話し、「見ての通りで、何も言うことはなく、明日また全力で行くだけです」と厳し