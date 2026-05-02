「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）巨人・大勢投手（２６）が甲子園での阪神３連戦には帯同せずに、残留練習を行うことになった。阿部監督が移動時に取材対応し、説明した。代役については「流動的になる」と話した。主に八回を任されている勝利の方程式の一人だが、４月２９、３０日とコンディション不良で登板を回避。「いる人で継投するしかない」とし、今後は４日のヤクルト戦（東京ド）での１軍再合流を目指してい