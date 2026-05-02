「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）２点リードの三回に巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が７号３ランを放ち、試合の主導権を握った。阪神エース・村上の「浮いた落ち球」をうまく捉えて、浜風に乗せる。左翼席まで運び、これで阪神戦は４本目のアーチとお得意様だ。４月３０日は欠場となったが「昨日はいい休養日になったし、今日はリフレッシュした状態で試合に臨めた」と万全の状態で挑み、一振りで結果を出