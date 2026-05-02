「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）巨人・田中将大投手（３７）は仲間に感謝し、安堵（あんど）の表情を見せた。「自分自身は苦しい投球だった。ああいう形で最後マウンドを降りてしまったんで、もう後に託すしかなかった。みんなに勝たせてもらいました」。一丸野球でつかんだ日米通算２０３勝目。今季、聖地での阪神戦３連勝に貢献した。我慢の連続だった。５点の援護をもらうも、三回には２点を返される。季節外れの