日経賞14着ミステリーウェイはCWコースで体を動かした。小林師は「追い切り後も変わらず、順調に来られている」と冷静な口ぶり。7枠13番については「初速が遅いので、内を見ながら運べるのはいいと思います」と印象を伝えつつ「少しずつ（道悪は）こなせるようになっているだけで、個人的には嫌ですね」と良馬場を願った。