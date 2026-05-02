戸崎とのコンビで73年ぶりの牝馬によるVを狙うホーエリートは金曜朝の輸送を選択。1日午前4時に美浦トレセンを出発し、午前11時46分に舞台となる京都競馬場へ到着した。管理する田島師も、同厩舎に所属する戸崎も「いい状態で臨める」と声をそろえるように仕上がりは万全。2日にパドックのスクーリングを行う予定だ。