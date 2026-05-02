名カメラマンとして知られる木村大作氏（８６）が１日、都内で、４作目となる監督映画「腹をくくって」（２０２７年公開）の企画発表会見を実施。主演の山粼賢人をはじめ、渡辺謙、佐藤浩市、阿部寛ら豪華キャスト８人を解禁した。冒頭あいさつから木村節全開で「売りは俳優さん。これでコケたら、もう日本映画終わりだよね」とぶっちゃけた。作家・山本周五郎の小説を原案にした時代劇。ストーリーは後日解禁の予定で「