◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）巨人の高梨雄平投手（３３）がいきなり大仕事を成し遂げた。この日、１軍に昇格し８回に今季初登板。一打同点の大ピンチを連続三振で切り抜け、左拳を握った。「いい集中力でいけた」。笑顔がはじけた。緊迫した場面で名前が呼ばれた。８回から登板していた田和が１死二、三塁のピンチを招いたタイミングで降板。昨年９月１８日以来の１軍マウンドだったが、落ち着いてい