◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）巨人は絶体絶命のピンチを３度しのいだ。甲子園で守り勝ったことはチーム全体に自信になるはずだ。初回は１死満塁で田中将のフィールディングが光った。大山のボテボテのゴロを素早いダッシュでさばき、難しい体勢から本塁に送球。阪神がリクエストをするほど際どいタイミングでアウトにした。セーフなら初回から大量失点の可能性があった。この守備で流れを呼び込み、２