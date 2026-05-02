ヴェルテンベルクは坂路へ。予定通り調教をこなした。前走ダイヤモンドSは内で包まれて抜け出せず4着。上がり3Fはメンバー最速で惜しい競馬だった。宮本師は「内枠は嫌だなと思っていたら今回は大外。でも動きたい時に動ける枠だからね。距離を苦にせず、スタミナもある。相手は強いがやれるんじゃないかな」と笑顔を見せた。