京都競馬場がある京都市の日曜（3日）の予報は曇りのち雨。降水確率は90％だが、降雨は午後8時頃からの見込み。天皇賞・春はやや重から良での開催になりそう。土曜は晴れ予報のため、馬場の回復具合をしっかり見極めたい。芝はCコース2週目。引き続き先行馬に有利だ。