芝クッション値9.2＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前12.5％、4角11.8％ダートG前18.7％、4角17.9％※金曜午前10時30分。先週は芝でとんでもない時計が連発。引き続きおおむね良好な状態で雨さえ乾けばレコード決着もある。ダートは湿っていてスピードが求められる。