芝クッション値9.2＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前11.5％、4角12.6％ダートG前4.9％、4角4.8％※金曜午前10時30分。芝は昨秋以来の開催で一部に傷みはあるが、おおむね良好。土曜未明にかけて雨予報で湿る可能性も。ダートは雨が降れば、時計が速くなる。