◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）打った瞬間、それと分かる当たりだった。ボビー・ダルベック内野手（３０）は涼しい顔で走り出した。「みんながいいかたちでつないでくれたので、何がなんでも打ちたかった。風にも乗ってよく飛んでくれました」。右翼から左翼方向に吹いていた風速８メートル超の強風にも乗った打球は、左翼席に吸い込まれた。貴重な一撃が生まれたのは、２―０で迎えた３回無死一、二塁