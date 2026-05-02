芝クッション値6.4＝軟らかめ※金曜午前9時含水率＝芝G前19.4％、4角21.0％ダートG前16.5％、4角14.3％※金曜午前8時30分。3〜4角の内柵沿いに部分的な傷みがあるが全体に良好な状態。開幕2週目でも週中の雨の影響でパワーが必要。ダートは水分を含んでスピード勝負。