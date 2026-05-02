◆米大リーグカブス―ダイヤモンドバックス（１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）ダイヤモンドバックスのＩ・バルガス内野手（３４）が、敵地のカブス戦で２安打して、開幕からの連続試合安打を２４に伸ばした。１回の第１打席に中前安打、第２打席も右前安打した。開幕からの連続試合安打記録は１９７６年Ｒ・レフロア（タイガース）の３０試合連続がある。また、昨年から通算２７試合連続安打となったが、これ