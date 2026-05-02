◇セ・リーグ広島7―3中日（2026年5月1日マツダ）広島の小園が15日の中日戦以来、12試合ぶりに打点をマークした。1―0の5回1死三塁で柳の初球カットボールを中前打。「良いポイントで対応することができた。駿（岡本）を援護することができて良かった」とうなずいた。初回にも左前打を放っており、坂倉の打席で完璧なスタートを決めて今季初盗塁も記録。開幕から打率は低調だが、状態は着実に上向きだ。