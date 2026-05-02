◇セ・リーグ広島7―3中日（2026年5月1日マツダ）広島の二俣が、8回から左翼の守備につき、その裏の打席で今季1号ソロを放った。根尾の151キロ高め真っすぐを左翼席に突き刺し、笑顔でダイヤモンドを一周。今季はここまで先発出場は2試合のみだが、「少ない打席の中でどれだけ自分のスイングができるか考えながらやっている。今日の内容は良かった」とうなずき、胸を張った。