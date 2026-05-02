◇セ・リーグ中日3―7広島（2026年5月1日マツダ）中日は12球団最速で20敗目（8勝）。開幕28試合目での到達は1リーグ時代の38年春と42年の29試合目を更新する球団最速の屈辱で、マツダスタジアムでは昨季から7連敗に沈んだ。1点劣勢の7回にボスラー、鵜飼の失策が絡んで4失点。24年9月11日ヤクルト戦以来、2年ぶりとなる痛恨の1試合4失策だ。井上監督は「スコアボード見た時にエラーが4つ。もうその時点でそうなりますわ