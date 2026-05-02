「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）待ちわびたスタートラインに立った。聖地のマウンドで投じた１３球には高揚と反省がまじった。３年目の阪神・津田淳哉投手（２４）がプロ初登板。５番手として九回から登板し、１回無失点に抑えた。「やっぱり緊張しました」と振り返ったプロ初登板は、先頭・浦田への４球連続ボールから始まった。それでも「目の前のバッターだけを考えました」と意識を集中。犠打を狙った門脇のゴロ