◇セ・リーグ広島7―3中日（2026年5月1日マツダ）広島の秋山が今季初の猛打賞を記録した。まずは3回に柳から左前打し、坂倉の中前打で先制のホームイン。1―0の5回にも左翼線に二塁打して、小園の中前打で2点目を刻んだ。7回の打席も右翼線二塁打して4得点の足がかりとなった。「先頭として仕事をしないとと思っていた。後ろが還してくれるのを期待して、出るのが1番の僕の仕事」。この日の3安打はいずれもイニングの