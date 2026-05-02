「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）頼れる左腕が２９日ぶりに１軍に帰ってきた。昇格即、上がった今季初の甲子園のマウンド。阪神・及川雅貴投手（２５）は目いっぱい腕を振り、「３人で終わることができたので良かった」と表情には安堵（あんど）感もにじんだ。２点差に詰め寄った直後の七回に出番を迎えた。キャベッジは２球で追い込み、スライダーで二ゴロ。吉川も２球で追い込み、４球目のスライダーで空振り三振と