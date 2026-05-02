◇セ・リーグ広島7―3中日（2026年5月1日マツダ）広島・坂倉が、4番の仕事で、チームを2連勝に導いた。3回2死三塁、柳のカットボールを先制の中前打。流れをたぐり寄せる一打に、右拳を突き上げた。「早い回に点を取りたいなと思っていたので良かった。（好機で）還せるか、還せないかは自分次第。（中軸として）責任はありますし、そこはしっかり背負ってやりたい」前日4月30日の巨人戦では、8回に逆転3ランを放った