◇パ・リーグオリックス1―5日本ハム（2026年5月1日エスコンF）オリックスがエスコンフィールドで勝てない。西川の適時打で初回から先制するも、以降は加藤貴にテンポよく抑え込まれて逆転負け。2カード前に京セラドームで同一カード3連勝を飾った相手に敵地では開幕から屈辱の4戦全敗となり、岸田監督は唇をかんだ。「きょうは加藤（貴）くんにやられましたね。初回は（打線が）やってくれたんですけどね」先発・曽