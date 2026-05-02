◇セ・リーグ広島7―3中日（2026年5月1日マツダ）広島・岡本駿投手（23）が1日、先発4試合目にして勝利の美酒に酔った。与四球5と本調子を欠きながら、本拠地で中日相手に5回1/3を6安打1失点の粘投。待望の先発初勝利を飾り、昨年5月13日の巨人戦以来となるプロ2勝目を挙げた。チームは今季3度目の2連勝とし、鯉のぼりの5月戦線を好発進だ。4点優勢の9回を締めた遠藤から記念のボールを手渡されると、岡本は満面に笑み