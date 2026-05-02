西地区首位・神戸は2日、敵地でG大阪と対戦する。PK戦で敗れた直近のC大阪戦を欠場したDFマテウス・トゥーレルについて、ミヒャエル・スキッベ監督は「歯の治療のためブラジルに戻っていた。本格的な治療はシーズン終了後になるが今は問題ない」と明言。名古屋戦（11日）でGK前川黛也と頭部接触した際に痛めた箇所の治療を施していたという。トゥーレルは名古屋戦後にサウジアラビアで集中開催されたACLE準々決勝アル・サッ