政府・日本銀行が、過度な円安に歯止めをかけるため、円買い・ドル売りの為替介入に踏み切った。中東の混迷に乗じた投機的動きには、毅然（きぜん）とした対応を取ることが重要だ。外国為替市場で、円相場が約１年９か月ぶりの円安水準となる１ドル＝１６０円台後半まで下落したのは４月３０日だ。夜に入ると、１５５円台半ばまで急騰した。市場に緊張感を与えるため、介入の有無を即座に公表しない「覆面介入」の措置を取っ