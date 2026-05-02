巨人５―３阪神（セ・リーグ＝１日）――巨人は二回、平山の２点適時打で先制し、三回にダルベックの３ランで加点。継投で逃げ切った。阪神は１０安打を放ったが、後半の好機で１本が出なかった。◇冷たい風が吹いた甲子園で、巨人の田中将が粘った。８安打を浴びながら六回途中３失点。今季最多の８三振を奪う力投を見せ、日米通算で歴代２位の黒田博樹さん（元広島）に並ぶ２０３勝目をつかんだ。一回、ピンチはいきなり