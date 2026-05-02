大分県豊後大野市の山中で女性の遺体が見つかった事件で、同県警は、死体遺棄容疑で逮捕した大分市元町、無職姫野忠文容疑者（５８）を女性に対する殺人容疑で２日に再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、姫野容疑者は３月上旬に自宅で、同県中津市の契約職員の女性（当時１８歳）を殺害した疑いが持たれている。司法解剖の結果、死因は頸髄（けいずい）損傷。同容疑者の供述に基づき、