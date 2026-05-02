手越祐也さん（38）がボーカルをつとめる4人組ロックバンド『T.N.T』が、日本武道館での単独公演を開催することが決定。メンバーが意気込みのコメントを寄せました。『T.N.T（読み：ティー・エヌ・ティー）』は2025年2月に結成。2026年1月から全国5都市を巡ったお披露目ツアーは全公演が完売しました。4月から初のフルアルバム『DETONATION』を掲げた全国6都市ツアーを開催し、きのう5月1日に迎えた東京公演での千秋楽で、武道館で