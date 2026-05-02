今季限りでの現役引退を１日に発表した男子テニスで元世界４位の錦織圭（３６＝ユニクロ）について、スペインメディアが称賛報道した。錦織について、スペインメディア「ムンド・デポルティボ」は「バルセロナで２度の優勝を果たした名選手がテニスからの引退を発表」と報道。「長きにわたりケガと戦ってきた末の決断だ。彼はテニス史に名を刻み、アジア大陸からタイトル獲得と、世界ランク４位への道を切り開いた。例えば、ア